Новейшая ЗРС С-500 «Прометей» начала поступать в войска
Пшеничников Михаил
Пшеничников Михаил
12:38, 16 сентября 2021
Испытания зенитной ракетной системы С-500Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
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Новейшая зенитная ракетная система С-500 «Прометей» (концерн «Алмаз-Антей») начала поступать на вооружение российских войск после завершения успешных госиспытаний. Об этом заявил вице-премьер России, курирующий оборонно-промышленный комплекс, Юрий Борисов.
Только-только завершены госиспытания и начались первые поставки этого комплекса. И то ещё не в той полной номенклатуре, которая по требованию заказчика «Алмаз-Антея» должна быть сделана. Это такие конфигурации комплекса оговорённого состава, — отметил чиновник.
«Прометей», по словам Борисова, не имеет аналогов в мире. Он может поражать любую воздушную цель, будь то авиация, тактическое или стратегическое ракетное вооружение противника. Отмечается, что «Прометей» в состоянии сбивать любой тип перспективного ракетного или авиационного вооружения, который находится в разработке у западных партнёров.
Ранее сообщалось, что Минобороны России заказало у концерна «Алмаз-Антей» партию новых ЗРК С-500 «Прометей». В контракте с производителем сказано, что ВКС получат 10 ЗРК к 2022 году.