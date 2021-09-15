Новейшая ЗРС С-500 «Прометей» начала поступать в войска

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Спецподразделение ФСБ с группой сапёров прибыло в Лиски в отдел полиции, на который ранее напал неизвестный. Кроме «спецов», на месте происшествия находятся сотрудники Следственного комитета (СК) и работники скорой помощи. Об этом сообщает Telegram-канал «ИНФО ДЕНЬ».

СМИ опубликовали видео прибытия к отделению спецподразделения ФСБ и группы взрывотехников. Ранее стали известны новые подробности о мужчине, напавшем на отдел полиции в Воронежской области. По данным СК, злоумышленник сначала...