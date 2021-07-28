Минобороны заказало поставку первых систем С-500

Министерство обороны РФ и концерн ВКО «Алмаз-Антей» заключили соглашение на поставку первой партии новейших зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-500 «Прометей». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Минобороны РФ подписало контракт с концерном ВКО «Алмаз- Антей» на поставку Воздушно-космическим силам (ВКС) более 10 систем «Прометей». Серийные поставки начнутся в первой половине 2022 года, — пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что сейчас продолжаются государственные испытания С-500, они проходят на одном из полигонов на юге России. Ожидается, что они завершатся в конце 2021 года.

Ранее стало известно, что С-500 может стать самой продвинутой системой ПВО в мире. Об этом заявил американский информационный портал 19fortyfive. По мнению автора статьи, система, которая вскоре может быть запущена в серийное производство, является особым вызовом для НАТО.