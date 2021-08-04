В Китае предложили закупиться российской ЗРС С-500

Разработанные в Китае зенитные системы HQ-9B, HQ-22 и HQ-19 даже рядом не стоят с зенитным ракетным комплексом С-500 «Прометей», заявил автор статьи китайского издания The Paper Линь Сэнь.

Он подчеркнул, что с момента основания и до сегодняшнего дня КНР закупала у Советского Союза и России зенитные системы, начиная с С-75, заканчивая С-400, которые заняли важное место в противоракетной обороне Китая.

Аналитик отмечает, что хотя и Китай демонстрирует стремительный рывок в технологиях создания систем ПВО/ПРО, но аналогов российским, по его мнению, нет.

В Китае разработали ряд новых зенитных ракетных систем, которые отражают последние достижения страны в области противовоздушной и противоракетной обороны. Однако все они даже рядом не стоят с зенитным ракетным комплексом С-500, — написал автор статьи Линь Сэнь.

В связи с этим аналитик призвал китайские власти задуматься о приобретении «Прометея», если Россия в будущем предложит этот комплекс иностранным покупателям.

Ранее Минобороны России сообщило об испытаниях российской новейшей зенитной ракетной системе (ЗРС) С-500 «Прометей» на ракетном полигоне Капустин Яр в Астраханской области. ЗРС выполнила испытательные боевые стрельбы, в ходе которых поразила скоростную баллистическую цель.