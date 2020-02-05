Военный самолёт РФ вывез ещё 64 человека из города Ухань в Китае. Всего эвакуировано 144 человека. Об этом
На борту российского военно-транспортного самолёта 64 человека с личными вещами, — процитировали сообщение Минобороны в «Интерфакс».
Отмечается, что российских граждан сопровождают военные медики и вирусологи. Они облачены в специальную защитную одежду.
Как сообщал NEWS.ru ранее, первый военный самолёт вывез из китайского города Ухань 82 россиянина. На борту каждого самолёта находится средства диагностики, медицинские препараты и специалисты в защитных костюмах.
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