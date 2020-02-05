https://static.news.ru/photo/2e1611e8-47a2-11ea-83e7-fa163e074e61_660.jpg Фото: ThePixelman /pixabay.com

Военный самолёт РФ вывез ещё 64 человека из города Ухань в Китае. Всего эвакуировано 144 человека. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны России.

На борту российского военно-транспортного самолёта 64 человека с личными вещами, — процитировали сообщение Минобороны в «Интерфакс».

Отмечается, что российских граждан сопровождают военные медики и вирусологи. Они облачены в специальную защитную одежду.

Как сообщал NEWS.ru ранее, первый военный самолёт вывез из китайского города Ухань 82 россиянина. На борту каждого самолёта находится средства диагностики, медицинские препараты и специалисты в защитных костюмах.