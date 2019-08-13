https://static.news.ru/photo/ae37a6fc-bdfa-11e9-9cb0-fa163e074e61_660.jpg Фото: achpod/vk.com

Материальную помощь в органах соцзащиты попросили свыше 1200 человек, пострадавших от взрывов на складе боеприпасов под городом Ачинском Красноярского края. Об этом сообщает пресс-служба местной администрации.

Выплатить компенсации требуют жителей ближайшей к арсеналу деревни Каменка, а также поселений Малый Улуй, Ключи и садового товарищества «Чистый ручей», передаёт « Интерфакс ».

К настоящему времени компенсации в размере 10 тысяч рублей получили 799 местных жителей.

Как писал News.ru, ранее красноярский губернатор Александр Усс обещал, что власти края выплатит по 10 тысяч рублей всем, кого из-за взрывов боеприпасов эвакуировали из деревни Каменка в Ачинском районе.

На складе войсковой части 74008 две серии взрывов произошло 5 и 9 августа. В региональном Минздраве сообщили, что общее число пострадавших под Ачинском составило до 33 человека.