Baza: бойца ЧВК «Вагнер» застрелили, отмечая его возвращение с СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщает об убийстве бойца ЧВК «Вагнера» в Иркутской области во время празднования его возвращения из зоны боевых действий на Украине. Канал утверждает, что вагнеровец Юрий был застрелен.

Baza указывает, что 24 мая в поселке Карахун Юрий вместе со своим приятелем Константином отмечали возвращение первого из зоны спецоперации. По утверждению базы, в какой-то момент между приятелями вспыхнула ссора, после чего Константин достал ружье и расстрелял Юрия.

Канал подчеркивает, что Константин сам вызвал полицию и сообщил о произошедшем. Ему грозит уголовное дело по статье за убийство.