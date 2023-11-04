«Богородица смотрит на нас»: иеромонах о подлиннике Казанской Божией Матери Иеромонах Феодорит: икона Казанской Божией Матери имеет особое значение

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Икона Казанской Божией Матери имеет особое историческое значение, заявил NEWS.ru иеромонах Феодорит, Сергей Сеньчуков. Он добавил, что находка оригинала иконы является большой радостью для всех православных. По его мнению, найти реликвию могли в «запасниках какого-то музея».

Мы рады, что видим ту самую икону, перед которой молились наши предки. Икона — не фетиш, это наш взгляд в духовный мир, Богородица смотрит на нас через нее. Она была покровительницей нашей земли, перед ней молился и князь Пожарский перед тем, как изгнать поляков. Икону могли долго не показывать, как сказал патриарх, так как, я думаю, выясняли, та ли это икона или нет, — сказал он.

4 ноября патриарх Московский и всея Руси Кирилл представил подлинник чудотворной Казанской иконы Божией Матери, которая считалась утерянной более ста лет назад. По его словам, обнаружение этого живописного изображения можно считать историческим событием.

В соответствии с церковным преданием, икона чудесно явилась после страшного пожара в Казани в 1579 году. Ее подлинник был похищен из Казанского Богородицкого монастыря в 1904 году. По основной версии, похитители — молодой крестьянин Стоян с женой — пошли на преступление ради драгоценного оклада, а сам образ сожгли в печи. Согласно другой версии, Стоян продал икону старообрядцам. Также есть мнение, что крестьянин украл копию, а не подлинник святого образа.