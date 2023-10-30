Украинская БМП задавила солдат ВСУ и попала на видео «РВ»: подбитая украинская БМП задавила солдат ВСУ в зоне спецоперации

Фото: МО Украины

Украинская БМП задавила солдат ВСУ во время боев в зоне проведения спецоперации, сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны». Перед этим прямой наводкой машину поразили российские военные.

Судя по видеозаписи, которую опубликовал канал, после того, как машину подбили, она остановилась. Солдаты стали спешно покидать БМП, но в этот момент она дала задний ход, наехав на бойцов, которые еще не успели отойти в сторону. Авторы публикации уточнили, что инцидент произошел на севере ДНР.

До этого Telegram-канал опубликовал видео ночных боев в районе села Работино на Запорожском направлении. По его данным, российские танкисты уничтожают позиции и технику Вооруженных сил Украины (ВСУ), пытающихся наступать, что видно на размещенных кадрах. Минобороны РФ не комментировало эту ситуацию.

Ранее «Военкоры Русской Весны» сообщил, что ВСУ потеряли четвертый за неделю танк Leopard при наступлении у села Работино. По данным канала, опубликовавшего видео, украинскую бронетехнику уничтожили бойцы российского подразделения БОБР, специализирующегося на атаках позиций ВСУ с помощью беспилотников. Канал отмечает, что по танку Leopard отработали сразу два расчета: кроме подразделения БОБР свой FPV-дрон на технику противника направили военнослужащие 71-го полка 42-й дивизии 58-й армии ЮВО. В Министерстве обороны РФ не комментировали эти сведения.