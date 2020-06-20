Бирюков: до 70% месячной нормы выпало в Москве, листья забили ливнёвки

https://static.news.ru/photo/e7110240-b311-11ea-aa40-fa163e074e61_660.jpg Фото: ЦОДД/twitter.com

Улицы на юге Москвы оказались в воде, потому что ливневые канализации забились упавшими в грозу ветками и листвой. Около 70% месячной нормы осадков пролилось на Москву за несколько часов, заявил вице-мер Пётр Бирюков.

По информации чиновника, сильный ветер повалил десять деревьев. Листва и ветки попали в ливневую канализацию, помешав оттоку воды — возникли «несколько локальных подтоплений». Аварийные бригады открыли водоприёмные колодцы и уже ликвидировали затопления.

Из-за сильного ливня в короткий промежуток времени выпало большое количество осадков. В отдельных районах, особенно на юге — до 70% месячной нормы, — цитирует Бирюкова «Интерфакс».

Заммэра подтвердил, что в «Коломенском» два человека пострадали от удара молнии. Мужчину и женщину госпитализировали, они в удовлетворительном состоянии.

Как писал NEWS.ru, 20 июня уровень погодной опасности в Москве вырос до «оранжевого». Ливень начался во второй половине дня. Потоки воды, среди прочего, парализовали движение по Варшавскому шоссе в обоих направлениях.