Ливни в Москве продлятся до ночи

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Проблем в здравоохранении ещё очень много, поэтому надо идти вперёд, опираясь на опыт борьбы с коронавирусной инфекцией. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Во время онлайн-конференции с медицинскими работниками глава государства напомнил, что в начале 2000-х годов началась реализация национальных проектов. Тогда, по его словам, ключевое внимание было уделено развитию здравоохранения. Именно тогда...