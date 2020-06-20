Ливни в Москве продлятся до ночи

Интенсивные дожди продолжатся в Москве до первой половины ночи на 21 июня, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
В разных районах города они закончатся по-разному, но в целом дожди в столице закончатся в первой половине ночи, — отметил Леус в комментарии РИА Новости.
Синоптик уточнил, что интенсивность дождей отличается в разных районах столицы.
Как писал NEWS.ru, 20 июня уровень погодной опасности в Москве вырос до «оранжевого». Сильнейшие ливни прошли на западе Москвы, парализовав движение по Варшавскому шоссе в обоих направлениях.
МЧС распространило экстренное предупреждение из-за грозы и усиления ветра до 20 м/с.
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