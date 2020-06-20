Ливень парализовал движение на Варшавском шоссе

https://static.news.ru/photo/7c310264-b2f7-11ea-ba15-fa163e074e61_660.jpg Фото: ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн | МСК/vk.com

Проезжая часть Варшавского шоссе в Москве оказалась подтопленной из-за сильного дождя 20 июня 2020 года. Движение возможно только по левым рядам в обоих направлениях.

На Варшавском шоссе в районе пересечения с Дорожной улицей подтопило проезжую часть. Движение осуществляется по левым рядам в обоих направлениях, — передаёт Центр организации дорожного движения на своей странице в социальной сети Twitter.

Ведомство призвало водителей объезжать участок и заранее выбрать маршрут поездки. Кроме того, на улице Подольских Курсантов в районе д. 26 и в Булатниковском проезде возле ж/д станции «Бирюлёво-товарная» из-за подтопления перекрыто движение в обоих направлениях. Также от бушующей стихии пострадал Востряковский проезд. В районе владения 6, строения 46 лужа парализовала движение.

Главное управление МЧС по Москве распространило экстренное предупреждение для жителей столицы о грозе и ветре. Ссылаясь на прогноз синоптиков, в управлении отметили, что 20 июня погода в городе испортится после 11:00. В это время в Москве начнётся сильный дождь, который местами будет сопровождаться грозой и градом. При этом порывы ветра станут достигать 20 м/с. Подобное предупреждение МЧС также распространило для жителей Московской области.

Ранее NEWS.ru сообщал, что накануне в Росгидромете объяснили ожидающийся ливень прохождением активного холодного атмосферного фронта с северо-запада. Отмечалось, что комплекс неблагоприятных и опасных погодных явлений ожидается 20 июня в период с 11:00 до 24:00.