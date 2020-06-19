Мощный ливень с градом идут на Москву

https://static.news.ru/photo/20cea03a-b21a-11ea-b5a8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Москвичей предупредили о сильном дожде и грозе 20 июня. Как сообщили в Росгидромете, местами ливень будет сопровождаться градом.

20 июня, в субботу, с прохождением активного холодного атмосферного фронта с северо-запада в период с 11:00 до 24:00 на территории московского мегаполиса ожидается комплекс неблагоприятных и опасных погодных явлений, — говорится в сообщении ведомства.

Как передаёт «Интерфакс», ожидается сильный ветер с порывами до 15–20 м/с. Синоптики предупредили о возможных подтоплениях. В ближайшие часы МЧС выпустит экстренное предупреждение после уточнения расчётных данных.

Дневная температура в Москве при этом составит +26...28 градусов. 21 июня ожидается +21...23, до +18...23 будет в Московской области. Метеорологи не исключили вероятность дождя ночью, днём будет преимущественно без осадков.

Изменится погода только 23 июня, во вторник, когда дневные температуры вырастут до +20...25 градусов. Ветер будет дуть переменный с порывами до 2–7 м/с. В этот день осадков не ожидается. Ну а с середины недели установится солнечная погода и жара до 27–28 градусов.

Ранее NEWS.ru писал, что летняя жара спадёт в России в конце текущей недели. Дневные температуры в центре европейской части страны снизятся на 10 градусов. Причём такое изменение погоды нельзя назвать похолоданием, поскольку температура приблизится к нормальным показателям для середины июня. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, в настоящее время антициклон, который определяет очень жаркую погоду в период летнего солнцестояния, смещается не на восток, как обычно, а на запад. Из-за этой редкой ситуации ближе к центру европейской части России будет поступать холодный воздух.