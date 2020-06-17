Синоптик рассказал, в каких регионах станет по-летнему холодно

https://static.news.ru/photo/b70d23b2-b104-11ea-9a47-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Летняя жара спадёт в России в конце текущей недели. Дневные температуры в центре европейской части страны снизятся на 10 градусов.

Причём такое изменение погоды нельзя назвать похолоданием, поскольку температура приблизится к нормальным показателям для середины июня. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, сообщает РИА Новости.

По его словам, в настоящее время антициклон, который определяет очень жаркую погоду в период летнего солнцестояния, смещается не на восток, как обычно, а на запад. Из-за этой редкой ситуации ближе к центру европейской части России будет поступать холодный воздух.

Понижение температуры будет сильным. По сравнению с нынешней температурой будет понижение до 18–20 градусов, ночные температуры понизятся до 10 градусов, — отметил специалист.

Однако, по словам Вильфанда, холод нагрянет в другие регионы России.

Очень холодно будет в Томской, Омской, Тюменской областях, на Урале — в Челябинской, Екатеринбургской областях. Там температура будет ниже нормы на шесть градусов. Там еле-еле будет приближаться к 20-градусной отметке, а ночные температуры — 8–9 градусов, — объяснил учёный.

Ранее NEWS.ru сообщал, что специалисты Гидрометцентра предупредили россиян об усилении солнечной активности. Речь идёт не только о жаре, но и об ультрафиолетовом индексе. Усиление ожидается в центральной части России. Солнце может негативно влиять на зрение и кожу. В эти дни не стоит загорать, так как процедуры могут закончиться солнечными ожогами. Лучше надевать одежду с длинными рукавами и носить солнцезащитные очки.