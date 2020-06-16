Опасное усиление солнечной активности спрогнозировали синоптики

Специалисты Гидрометцентра предупредили россиян об усилении солнечной активности. Речь идёт не только о жаре, но и об ультрафиолетовом индексе.
Усиление ожидается в центральной части России. Солнце может негативно влиять на зрение и кожу,
Лучше надевать одежду с длинными рукавами и носить солнцезащитные очки. Специалисты рекомендуют оставаться дома или в помещении в полуденные часы и не появляться на солнце.
Ранее NEWS.ru сообщал, что температура воздуха в Москве поднимется до 30–31 градуса выше нуля во второй половине 16 июня, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Объявлено штормовое предупреждение.
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