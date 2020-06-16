Опасное усиление солнечной активности спрогнозировали синоптики

https://static.news.ru/photo/9bd63f12-b059-11ea-ba32-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Специалисты Гидрометцентра предупредили россиян об усилении солнечной активности. Речь идёт не только о жаре, но и об ультрафиолетовом индексе.

Усиление ожидается в центральной части России. Солнце может негативно влиять на зрение и кожу, сообщает Пятый канал. В эти дни не стоит загорать, так как процедуры могут закончиться солнечными ожогами.

Лучше надевать одежду с длинными рукавами и носить солнцезащитные очки. Специалисты рекомендуют оставаться дома или в помещении в полуденные часы и не появляться на солнце.

Ранее NEWS.ru сообщал, что температура воздуха в Москве поднимется до 30–31 градуса выше нуля во второй половине 16 июня, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Объявлено штормовое предупреждение.