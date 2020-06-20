Москвичей экстренно предупредили о грозе и ветре

Главное управление МЧС по Москве распространило экстренное предупреждение для жителей столицы о грозе и ветре. Ссылаясь на прогноз синоптиков, в управлении отметили, что 20 июня погода в городе испортится после 11:00.
В это время в Москве начнётся сильный дождь, который местами будет сопровождаться грозой и градом. При этом порывы ветра станут достигать 20 м/с,
Ранее NEWS.ru сообщал, что накануне в Росгидромете объяснили ожидающийся ливень прохождением активного холодного атмосферного фронта с северо-запада. Отмечалось, что комплекс неблагоприятных и опасных погодных явлений ожидается 20 июня в период с 11:00 до 24:00.
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