Москвичей экстренно предупредили о грозе и ветре

https://static.news.ru/photo/9e927794-b2b5-11ea-b2a3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главное управление МЧС по Москве распространило экстренное предупреждение для жителей столицы о грозе и ветре. Ссылаясь на прогноз синоптиков, в управлении отметили, что 20 июня погода в городе испортится после 11:00.

В это время в Москве начнётся сильный дождь, который местами будет сопровождаться грозой и градом. При этом порывы ветра станут достигать 20 м/с, сообщает ТАСС. Подобное предупреждение МЧС также распространило для жителей Московской области.

Ранее NEWS.ru сообщал, что накануне в Росгидромете объяснили ожидающийся ливень прохождением активного холодного атмосферного фронта с северо-запада. Отмечалось, что комплекс неблагоприятных и опасных погодных явлений ожидается 20 июня в период с 11:00 до 24:00.