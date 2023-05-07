Baza: сотрудникам Росгвардии перед парадом Победы выдали антидроновые ружья

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Baza со ссылкой на собственный источник сообщил, что сотрудники Росгвардии получили оружие против беспилотников, с которым они будут нести службу во время репетиции парада Победы 7 мая и во время праздничного шествия 9 мая. По информации канала, антидроновые ружья были выданы по одной штуке на экипаж вместе с инструкциями по использованию для обеспечения защиты территории от беспилотников.

Baza сообщает, что росгвардейцам также выдали бинокли, которые помогут отслеживать территорию.

Ранее в пресс-службе президента России сообщили, что в ночь на 3 мая Украина пыталась нанести удар по Кремлю с помощью беспилотников. Российские военные и спецслужбы своевременно вывели из строя два БПЛА, применив средства радиолокационной борьбы, пострадавших и разрушений нет. Президент России Владимир Путин продолжил работать в обычном режиме.

С 3 мая мэр Москвы Сергей Собянин ввел запрет на полеты беспилотников в черте города. По словам градоначальника, меры были приняты для предотвращения несогласованных полетов БПЛА. Он подчеркнул, что правоохранительные органы Москвы столкнулись с трудностями в работе из-за дронов.