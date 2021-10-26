Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту обстрелов Донбасса

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Уголовное дело из-за многочисленных обстрелов населённых пунктов Донбасса поручил возбудить председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Председатель Следственного комитета России поручил Главному следственному управлению возбудить уголовное дело. В рамках расследования Следственный комитет даст правовую оценку действиям военнослужащих, которые отдали и исполнили приказ о проведении многочисленных обстрелов инфраструктуры Донбасса, и иных незаконных действиях в отношении граждан России, — говорится в сообщении.

Во вторник, 26 октября, СМИ сообщили об артиллерийских обстрелах военнослужащими Украины населённых пунктов Тельмановского района. Предположительно, обстрел производился из орудий калибра 122 миллиметра.

В результате этих действий были повреждены газопровод, трансформаторные подстанции и другие объекты инфраструктуры. Большое количество зданий, в том числе школа и больница остались без электроэнергии, — отметили в СК РФ.

Также в СК напомнили о захвате украинскими силовиками Старомарьевки, где проживают в том числе граждане РФ, после чего они начали незаконные обыски в домах местных жителей и задержания.

В ведомстве подчеркнули, что собранные Следственным комитетом доказательства в будущем планируется использовать в рамках судебных процессов по данным преступлениям.

Ранее стало известно, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) впервые применили ракету турецких ударных беспилотников Bayraktar TB2 в Донбассе.