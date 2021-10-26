ВСУ впервые применили ракету с турецких Bayraktar TB2 в Донбассе

Вооружённые силы Украины (ВСУ) впервые применили ракету турецких ударных беспилотников Bayraktar TB2 в Донбассе. Видеозапись опубликована на сайте украинского военного портала МIЛIТАРНИЙ . Там утверждают, что ракета была запущена по артиллерийским позициям сил Народной милиции у населённого пункта Гранитное под Донецком.

Ударные дроны применили впервые для уничтожения вражеской артиллерии, - заявил украинский активист Роман Доник.

Украинский портал Obozrevatel.ua утверждает, что боевое применение Bayraktar согласовано с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.

Ранее украинские военные опровергли информацию о взятии под контроль села Старомарьевка на линии разграничения в Донбассе, которое находится в «серой зоне». Это очередная попытка обвинить Киев в нарушении линии разграничения, говорится в сообщении пресс-центра штаба операции Объединённых сил (ООС) Украины в Facebook.

26 октября появилась информация, что украинские силовики предприняли попытку занять населённый пункт Старомарьевка, расположенный в нейтральной зоне в Донбассе. Об этом сообщили в ДНР. По словам очевидцев, вероятнее всего, в населённый пункт, расположенный на нейтральной полосе, «зашла» украинская разведка.

В свою очередь военный корреспондент «России 24» Андрей Руденко в своём Telegram-канале сообщил, что место, в котором находилась его съёмочная группа в посёлке Тельманово, подверглось обстрелу. Он сообщил о возможном захвате силами ВСУ Старомарьевки (Тельмановский район).