Украинские военные опровергли взятие под контроль села в Донбассе

Украинские военные опровергли информацию о взятии под контроль села Старомарьевка на линии разграничения в Донбассе, которое находится в «серой зоне». Это очередная попытка обвинить Киев в нарушении линии разграничения, говорится в сообщении пресс-центра штаба операции Объединённых сил (ООС) Украины в Facebook.

26 октября появилась информация, что украинские силовики предприняли попытку занять населённый пункт Старомарьевка, расположенный в нейтральной зоне в Донбассе. Об этом сообщили в ДНР. По словам очевидцев, вероятнее всего, в населённый пункт, расположенный на нейтральной полосе, «зашла» украинская разведка.

Командование Объединённых сил заявляет, что эта информация ложна. Это очередная попытка <...> дискредитировать и обвинить Украину в нарушении линии разграничения, — заявили в сообщении.

В свою очередь военный корреспондент «России 24» Андрей Руденко в своём Telegram-канале сообщил, что место, в котором находилась его съёмочная группа в посёлке Тельманово, подверглось обстрелу. Он сообщил о возможном захвате силами ВСУ Старомарьевки (Тельмановский район).

Обстрел Тельманово возобновился. В то место, где мы находились, буквально через несколько минут после нашего отъезда прилетели снаряды. Просто повезло, — говорится в сообщении журналиста.

Он отметил, что в Старомарьевке проживают 180 человек, причём часть из них, порядка 40, имеют российское гражданство.

Ранее Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) представил словарь названий и терминов, разработанный «в связи с оккупацией Крыма и части Донбасса». Их рекомендуют использовать властям, дипломатам и СМИ. Так, Совет предложил отказаться от термина «Великая Отечественная война» и назвать её «советско-немецкой войной» или оставить название «Вторая мировая война».

Военные действия в Донбассе рекомендуют называть «вооружённой агрессией России против Украины» либо «российско-украинской войной». Всего на настоящий момент в глоссарии указано 64 термина и словосочетания.