ЛНР обвинила СБУ в применении пыток в отношении их представителя

Служба безопасности Украины (СБУ) применяет пытки и использует психотропные препараты, чтобы вынудить захваченного накануне представителя Совместного центра контроля и координации прекращения огня и стабилизации обстановки на Юго-Востоке Украины (СЦКК) Луганской народной республики (ЛНР) Андрея Косяка дать ложные показания. Об этом говорится в сообщении на сайте народной милиции самопровозглашённой республики.

В настоящее время представительство ЛНР в СЦКК полностью прекратило взаимодействие с украинской стороной до возвращения их сотрудника, — говорится в сообщении.

При этом в народной милиции утверждают, что в Киеве совершают подлог, выдавая имеющиеся у наблюдателя на телефоне съемки с учебных стрельб за обстрелы позиций ВСУ.

В Луганске призвали обратить пристальное внимание на прeступные действия украинских силовиков и принyдить украинские вооружённые формирования немедленно возвратить незaконно удерживаемого представителя СЦКК ЛНР.

Поражает бездействие Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, которая просто отстранилась от решения сложившейся ситуации, закрыла глаза на грубейшее нарушение украинской стороны и бросила на произвол судьбы наблюдателя СЦКК, обеспечивавшего безопасность работы их патрулей, - отмечается в материалах.

Ранее сообщалось, что военные ЛНР заявили о гибели ополченца при обстреле со стороны Вооружённых сил Украины. 28 августа был отмечен случай стрельбы из стрелкового оружия со стороны украинских позиций в районе поселка Золотое. Данное происшествие, по заявлениям военного руководства ЛНР, является прямым нарушением перемирия.