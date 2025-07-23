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23 июля 2025 в 18:09

Беглого банкира заочно арестовали по делу о растрате

Басманный суд заочно арестовал учредителя банка «Интеркоммерц» Крыжановского

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Московский Басманный суд принял решение о заочном аресте Павла Крыжановского, учредителя обанкротившегося банка «Интеркоммерц», сообщает РИА Новости со ссылкой на источники. Эта мера пресечения связана с расследованием уголовного дела о хищении денежных средств в особо крупных размерах.

Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Крыжановского Павла Михайловича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ, — сказал источник.

Согласно постановлению суда, арест будет действовать в течение двух месяцев. Срок исчисляется либо с момента задержания Крыжановского на территории России, либо с даты его экстрадиции в страну. В настоящее время местонахождение фигуранта уголовного дела неизвестно. Примечательно, что по данному делу на 13 лет уже был осужден экс-замминистра обороны Тимур Иванов.

Ранее был вынесен приговор экс-руководителю военного представительства России Сергею Болгареву. Он осужден на 8 лет и 6 месяцев колонии строгого режима. Суд признал его виновным в получении взятки в размере 14 млн рублей.

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