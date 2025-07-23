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23 июля 2025 в 10:36

Взятка в 14 млн рублей обернулась для экс-чиновника тюрьмой

Экс-глава военного представительства Болгарев осужден на 8,5 года

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Бывший руководитель военного представительства России Сергей Болгарев приговорен к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы за получение взятки в размере 14 млн рублей, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ. Суд признал его виновным в коррупционном преступлении и отправил отбывать наказание в колонию строгого режима.

Доказательства, собранные военными следственными органами СК РФ, признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении бывшего начальника военного представительства Сергея Болгарева, — заявили в СК.

Помимо тюремного срока, судебное решение предусматривает конфискацию незаконно полученных денежных средств. В пользу государства будет взыскана сумма в размере 14 млн рублей. Эти средства, как уточнили в СК, уже обеспечены арестованным имуществом обвиняемого, которое было изъято в ходе следственных действий.

Ранее стало известно, что против экс-заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова возбудят два дополнительных уголовных дела. Новые обвинения появились после показаний бизнесмена Сергея Бородина, заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием. Мосгорсуд продлил срок содержания под стражей Иванову до 23 октября. Бывший замминистра обвиняется в получении взяток на общую сумму свыше 1,3 млрд рублей.

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