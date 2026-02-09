Банк России создаст единую базу данных по банковским картам граждан

Банк России в течение года подготовит единую базу с информацией о банковских картах, оформленных у каждого гражданина РФ, сообщает ТАСС со ссылкой на статс-секретаря — заместителя министра цифрового развития Ивана Лебедева. Система позволит видеть, сколько карт в каком банке есть у каждого россиянина.

Центральный банк взял на себя обязательство в течение года подготовить единую базу по всей стране, из которой будет видно, сколько у каждого гражданина в каком банке оформлено карт, — сказал Лебедев.

По его словам, существует множество кредитных и различных скидочных карт. Они также имеют статус банковских.

Ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в интервью NEWS.ru рассказал, что новые правила контроля за снятием наличных предусматривают два вида лимитов — временный и постоянный, их цель — защитить деньги граждан от мошенников. Временное ограничение позволяет снять не более 50 тыс. рублей в сутки и действует 48 часов, напомнил он.

До этого сообщалось, что ограничение до 1 млн рублей в месяц для физических лиц суммы внесения наличных через банкоматы вызвано борьбой с отмыванием преступных доходов. Как пояснили в Росфинмониторинге, данная мера затруднит использование банковских счетов, открытых на подставных лиц (дропов).