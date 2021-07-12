Буланова обошла Зюганова в рейтинге известности

Опубликован рейтинг известности лидеров партийных списков в преддверии выборов в Госдуму. Известная певица, представительница партии «Родина» Татьяна Буланова оказалась в нём выше лидера КПРФ Геннадия Зюганова. Об этом свидетельствуют данные ВЦИОМа.

Так, у певицы 42% голосов, а у политика только 41%. Возглавили первую пятёрку самых известных политиков министр иностранных дел Сергей Лавров (73%), министр обороны России Сергей Шойгу (69%) и лидер ЛДПР Владимир Жириновский (44%).

С большим отрывом лидирует партия «Единая Россия» (со средним значением по представителям пятёрки — 64%). За ней идут КПРФ (31%), ЛДПР (30%), партия «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (28%) и «Яблоко» (24%).

Выборы в Госдуму пройдут с 17 по 19 сентября. Дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур.

Ранее сообщалось, что певица Татьяна Буланова подала в суд жалобу на отказ в регистрации её кандидатуры на участие в выборах. Артистка собиралась в петербургское законодательное собрание от партии «Родина».