Буланова подала в суд после отказа в регистрации на выборах в Госдуму

Певица Татьяна Буланова подала в суд жалобу на отказ в регистрации её кандидатуры на участие в выборах, передаёт РИА Новости. Артистка собиралась в петербургское законодательное собрание от партии «Родина».

В пресс-службе регионального отделения партии сообщили : при принятии решения об отказе был нарушен закон о выборах. В жалобе говорится, что «выявленные мнимые факты недостоверности данных об избирателях» связаны с некорректным запросом ТИК № 17 в органы внутренних дел, а не с действительной неточностью.

Рассмотрят ли жалобу Булановой, и, если да, то когда, в настоящий момент неизвестно.

Напомним, что Татьяна Буланова хотела баллотироваться в Госдуму от партии «Родина», однако после её обращения к главе ЦИК Элле Памфиловой территориальная избирательная комиссия № 17 по Санкт-Петербургу сняла Буланову с регистрации, сославшись на превышение количества «бракованных» подписей избирателей.

Певица рассказала о нарушениях, которые якобы допускает в отношении кандидатов в депутаты местная избирательная комиссия.

Ранее сообщалось, что актриса Ольга Дибцева поддержала певицу после её провала на политическом поприще. Она тепло высказалась о Булановой, назвав её «глубоким и душевным человеком».