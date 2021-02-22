Автоэксперт предложил пересмотреть налог на роскошные машины

https://static.news.ru/photo/2c78f8ca-75bc-11eb-9697-96000091f725_660.jpg Фото: unsplash.com

Условия, при которых на автомобиль распространяется налог на роскошь, следует пересмотреть. Такое мнение высказал глава Федерации автовладельцев России (ФАР) Максим Едрышов.

Он предложил поднять планку стоимости машины, при которой применяется повышенная ставка.

По мнению автоэксперта, чтобы считаться предметом роскоши, транспортное средство должно стоить не менее пяти миллионов рублей. Сейчас налог распространяется на автомобили, приобретённые за три миллиона и дороже.

Пора увеличивать планку с трёх миллионов до четырёх-пяти миллионов рублей. Тогда действительно можно будет говорить о том, что этот налог справедлив. Действительно, если посмотрим за последние три года на курс нашей национальной валюты, на стоимость автомобилей, то обнаружим, что всё больше и больше машин подпадает [под повышенную ставку], — приводит URA.RU слова Едрышова.

Он высказал уверенность, что если нынешняя планка останется в силе, то в ближайшие годы в перечне попадающих под налог на роскошь могут оказаться два десятка наиболее популярных у россиян моделей.

Россиянам же при таком раскладе, считает эксперт, оставят весьма скромный выбор не подлежащих повышенному налогообложению машин — Kia Rio, Hyundai Solaris, Volkswagen Polo, Skoda Rapid и Lada Vesta.

Как писал NEWS.ru, обновить перечень автомобилей, которые облагаются налогом на роскошь, предполагается весной 2021 года. Среди таковых впервые предполагаются модели от Skoda и Hyundai. Некоторые из них являются представителями так называемого масс-маркета и не обладают топовой комплектацией или особо высокой мощностью.