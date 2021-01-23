Андрей Костюк назначен первым замминистра транспорта России

https://static.news.ru/photo/6fdf2ad8-5cb4-11eb-afc7-fa163e074e61_660.jpg Андрей Костюк Фото: mintrans.gov.ru

Глава Росавтодора и действующий замминистра транспорта РФ Андрей Костюк назначен первым заместителем главы Минтранса.

Назначить Костюка Андрея Александровича первым заместителем министра транспорта Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности, — приводит ТАСС выдержку из распоряжения правительства.

Андрей Костюк родился в 1979 году в городе Тындра Амурской области. С 2006 по 2012 год он работал заместителем начальника, а затем начальником Федерального управления автомобильных дорог «Северо-Запад», с 2012 года занимал руководящие должности в Федеральном дорожном агентстве. Был назначен замминистра транспорта РФ 27 ноября 2019 года.

Как писал NEWS.ru, ранее премьер-министр Михаил Мишустин освободил Алексея Семёнова от должности заместителя руководителя Минтранса по его просьбе. Соответствующий документ глава кабмина подписал 17 ноября 2020 года.