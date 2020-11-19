Мишустин уволил замглавы Минтранса по его же просьбе

https://static.news.ru/photo/884f6068-2a39-11eb-b5fb-fa163e074e61_660.jpg Алексей Семёнов Фото: Министерство транспорта РФ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил Алексея Семёнова от должности заместителя руководителя Минтранса по его просьбе. Соответствующий документ глава кабмина подписал 17 ноября 2020 года.

Освободить Семёнова Алексея Константиновича от должности заместителя министра транспорта Российской Федерации по его просьбе, — цитирует документ ТАСС.

Накануне президент РФ Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова. До этого он занимал пост зампредседателя правительства Ставропольского края. Решение было принято в ходе рабочей встречи главы государства с Гладковым. Указ вступил в силу со дня подписания — 18 ноября. Гладков будет возглавлять регион до проведения выборов губернатора, которые должны состояться в сентябре 2021 года.

Ранее NEWS.ru сообщал, что правительство России рекомендовало совету директоров «Аэрофлота» назначить генерального директора Государственной транспортной лизинговой компании Михаила Полубояринова главой авиакомпании.

Кроме того, кабмин рекомендовал совету директоров поддержать кандидатуру министра транспорта России Виталия Савельева на пост председателя совета директоров компании. В настоящее время эту должность занимает экс-глава ведомства Евгений Дитрих.