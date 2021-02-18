Аналитики зафиксировали рекордный рост цен на еду в РФ

https://static.news.ru/photo/3c70d37e-71ca-11eb-b2c8-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Аналитическая служба FinExpertiza предоставила отчёт, согласно которому цены на еду в России увеличились на 7% в январе 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, обогнав инфляцию. Этот показатель стал рекордным с 2016 года.

Особенно сильно за год подорожал сахар — на 64%, на втором же месте подсолнечное масло, прибавившее в цене 26%. Стоит заметить, что в 2020 году власти ввели ценовое регулирование на эти продукты.

Также значительно подорожали крупы и бобовые (на 20,8%), куриные яйца (18%), овощи и фрукты (16,3%), а также макароны (12,9%).

По стране в целом отмечалась негативная социально-экономическая тенденция. Инфляция и рост цен были ниже в благополучных районах страны. Высокий рост цен, напротив, оказался в бедных регионах с малообеспеченными жителями, вынужденными тратить основную часть своих денег на еду. Лидерами по росту цен стали Дагестан, Саратовская область и Адыгея.

Малообеспеченные слои использовали антикризисные выплаты от государства для увеличения потребления, что сказалось на росте цен на продовольствие. Из-за госрегулирования цен на некоторые продукты ситуация на рынке может быть сильно дестабилизирована. Так, рынок может ожидать разбалансировка спроса и предложения, дефицит и ценовые всплески, добавили аналитики. Их слова приводит Lenta.ru.

Ранее NEWS.ru писал, что непродовольственные товары в России могут значительно подорожать в ближайшем будущем. Больше всего увеличится стоимость бытовой техники и электроники — примерно на 20%, предупредили продавцы.