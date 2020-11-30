Аналитики объяснили популярность однокомнатных квартир у россиян

https://static.news.ru/photo/c3fad928-331f-11eb-a3f3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Более половины квартир в российских домах — однокомнатные и студии. Это наиболее популярный вид такого типа жилья в стране.

Такое положение на рынке недвижимости эксперты объяснили несколькими причинами.

В первую очередь это снижение покупательской способности граждан, из-за чего крайне сложно прибрести квартиру большей площади. Кроме того, россияне охотнее вкладываются в «однушки», так как рассматривают их как временное жильё при переезде от родителей или в другой город. Помимо прочего, студии и однокомнатные квартиры охотнее приобретают под сдачу, так как для таких объектов жильцов найти проще, пишет «Российская газета».

При этом специалисты воспринимают такую тенденцию в целом негативно. Дело в том, что такие квартиры не соответствует международным нормам, согласно которым в квартире должно быть на одну комнату больше, чем жильцов, — три комнаты на двоих, четыре на троих и так далее.

Регионом с самым большим количеством «однушек», по оценке экспертов, стала Ленинградская область с 75% таких квартир в новостройках. Высокий показатель — 60% и выше — на первичном рынке жилья продемонстрировали Якутия, Приморский край, Крым, Омская область, Санкт-Петербург, Кемеровская область, Краснодарский край, Бурятия и Адыгея.

Что касается Москвы, то её показатель достаточно низкий — только 42%.

Вместе с тем, несмотря на пандемию коронавируса, экономический кризис и падение доходов населения, спрос на однокомнатные квартиры в 2020 году оказался рекордным. Этот тренд будет продолжаться до 2025–2026 годов, сообщал NEWS.ru.