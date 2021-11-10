Американский самолёт-разведчик заметили вблизи границы России

Самолёт-разведчик Е-8С ВВС США несколько часов кружил над Чёрным морем вблизи российской границы. Всё это время за ним велось наблюдение радиолокационными средствами Воздушно-космических сил России. Об этом ТАСС рассказали в Минобороны РФ.

Американский самолёт был замечен 9 ноября. Он вылетел с немецкой авиабазы Рамштайн и на протяжении 5 часов и 13 минут находился над северо-западной, центральной и северо-восточной частями Чёрного моря на высоте от семи до десяти километров. Минимальное приближение к границе России составило 35 километров.

На протяжении всего полёта над Чёрным морем самолёт разведки ВВС США сопровождался радиолокационными средствами зенитных ракетных войск ВКС России, — пояснили в Минобороны.

Ранее сообщалось, что в начале августа в течение недели разведку у границ РФ вели свыше 30 иностранных самолётов и беспилотников. Дважды для их сопровождения поднимались российские истребители. Нарушений воздушного пространства России зафиксировано не было.