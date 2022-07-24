Альтштейн назвал сроки перехода COVID-19 в сезонное заболевание Эпидемиолог Альтштейн: переход коронавируса в сезонное заболевание займет от года до трёх

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Переход коронавирусной инфекции в форму сезонного заболевания потребует некоторого времени, это может занять одного года до трёх лет. такое мнение высказал ТАСС главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн. Он также отметил, что штаммы коронавируса не вытесняют друг друга, а теряют силу и уходят.

Коронавирус станет сезонным заболеванием и летальность у него будет очень низкая, но это потребует времени. <...> Предварительный процесс генетического истощения протекает быстро — он занимает месяцы. А чтобы дальше защита была за счет иммунитета — это требует времени, — сказал учёный.

По его мнению, переход коронавируса в сезонное состояние заёмет «ещё какие-то небольшие годы — год, два, три».

Альтштейн также рассказал, что штаммы вируса, по его мнению, не вытесняют друг друга, а теряют силу после длительного размножения и «уходят». По словам учёного, полного иммунитета к COVID-19 у людей пока нет и до его достижения пройдёт несколько лет. На этом фоне ослабевающие от генетического истощения вирусы продолжат существовать в мирной форме.

Ранее сообщалось, что Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в субботу, 23 июля, вырос до 1,42 — максимума с 1 февраля. Этот показатель остается выше единицы на протяжении десяти последних дней.