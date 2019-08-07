https://static.news.ru/photo/38a513c4-b950-11e9-b192-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Школьница Виктория Яковлева, которая является волонтёром приюта «Добрые руки», отдала алименты с отца приюту для животных.

Приюту помогали и раньше. Всегда перечисляла алименты, и дальше будем так же перечислять. Я просто очень люблю животных, — сказала она.

Как выяснилось, задолженность отца девочки по выплатам алиментов составила 20 тыс. рублей, мама школьницы добавила ещё 2 тыс. Виктория не считает это особенным поступком, потому что желает помогать животным «более серьёзно», передаёт РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что законопроект о передаче бесхозных животных в приюты внесли в Госдуму. Согласно статьям 16 и 18, животных без владельцев следует отлавливать и сразу направлять в приюты. Учреждения могут быть государственными, муниципальными и частными.