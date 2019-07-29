https://static.news.ru/photo/edd24e2e-b225-11e9-b71a-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Законодательное собрание Ленинградской области предложило до 2022 года продлить переходный период, после которого передача бесхозных животных в приюты станет обязательной. Поправки предлагается внести в федеральный закон «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», принятый Госдумой РФ в 2018 году.

Согласно статьям 16 и 18, животные без владельцев следует отлавливать и сразу направлять в приюты. Учреждения могут быть государственными, муниципальными и частными.

Имеются основания полагать, что в настоящее время лишь незначительное количество существующих приютов для животных сможет отвечать указанным требованиям (в случае принятия постановления правительства Российской Федерации в редакции, предложенной в соответствующем проекте) к 1 января 2020 года, — говорится в пояснительной записке к документу, опубликованному в электронной базе данных Госдумы.

Кроме того, считают авторы инициативы, регионам РФ, где приюты для животных ещё не созданы, для их строительства потребуется значительное количество времени и материальных средств.

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