Зубной техник спас упавших в люк рабочих под Ростовом

В Ростовской области зубной техник Сергей Николенко из Волгограда, который приезжает в город Гуково вахтами на несколько месяцев, спас двух упавших в люк и отравившихся газом рабочих. В разговоре с «КП — Ростов-на-Дону» он уточнил, что из-за узкого прохода спасатели не могли пролезть в канализационный коллектор.

Смотрю, что-то долго суетятся ребята вокруг люка, а никак не спускаются. Увидел, что очень узкий лаз, а я худенький, маленький — и предложил помочь. Сразу понял, что рабочие отравились аммиаком, и зачастую люди в таких случаях погибают — медлить было нельзя, — пояснил Николенко.

Начальник 40-й пожарно-спасательной части Сергей Новиков в беседе с изданием отметил, что время шло на секунды. Зубному технику дали кислородный баллон, маску, страховку и объяснили, что нужно сделать. Николенко отмечает, что не боялся за себя, но переживал, что спасать рабочих уже поздно. Когда он спустился в коллектор, пострадавшие находились в сознании. Николенко привязал веревку к одному рабочему, его подняли спасатели. После этого они проделали тоже самое со вторым пострадавшим.

Мало таких людей в наше время. В основном все пытаются заснять, сфотографировать, а Сергей как герой — помог и скромно ушел, — подчеркнул начальник пожарно-спасательной части.

Президент России Владимир Путин ранее наградил медалью «За спасение погибавших» учительницу Скуратовской средней школы Тульской области Татьяну Шуленину, спасшую от ДТП девятерых детей. Педагог, не имевшая навыков управления транспортным средством, перехватила руль и увела машину с трассы на обочину, когда водитель потерял сознание.