Зинин объяснил, почему открыл стрельбу в усть-илимском военкомате Зинин объяснил, что открыл стрельбу в военкомате под Иркутском из-за пришедшей его брату повестки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Открывший стрельбу в усть-илимском военном комиссариате Иркутской области Руслан Зинин заявил следователям, что решился на этот поступок после того, как его двоюродному брату пришла повестка, сообщает Telegram-канал Baza. Молодой человек также сообщил, что потерял друга в ходе спецоперации на Украине.

Как рассказал Зинин, его лучший друг, 19-летний Даниил, погиб в марте 2022 года во время СВО. Молодой человек объяснил, что после того как его 21-летнему брату Василию пришла повестка, он решил отправиться в военкомат.

26 сентября Зинин пришёл в военкомат и вместе со всеми мобилизованными поднялся в актовый зал. Во время выступления военкома Александра Елисеева мужчина начал задавать ему вопросы о своем погибшем друге. В какой-то момент Зинин достал обрез и выстрелил в начальника военного комиссариата.

После этого, по словам молодого человека, он отправился к пожарному выходу, который оказался заперт. Тогда Зинин выстрелил в замок и открыл дверь, но уже около выхода его задержали.

Военком Елисеев в настоящее время находится в больнице. Исполняющий обязанности главы Минздрава Иркутской области Алексей Шелехов сообщил, что мужчину доставили в крайне тяжелом состоянии: у него диагностировали ранения обоих легких, а также многооскольчатые переломы ребер и перелом ключицы. Медик отметил, что врачам удалось стабилизировалось состояние военкома.