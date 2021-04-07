Журналисты узнали подробности убийства беременной женщины в Новосибирске

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Новосибирский областной суд признал виновным 35-летнего Рустама Фатуллаева в убийстве беременной 33-летней Натальи Чернышёвой и назначил ему 17 лет колонии строгого режима. Фигуранта обязали выплатить семье покойной 1,5 млн рублей в качестве компенсации морального вреда. По данным следствия, подозреваемый совершил преступление 27 января 2020 года на почве ревности в подъезде жилого дома. Приговор в законную силу не вступил.

Потерпевшая умерла в тот же день в городской клинической больнице, тест ДНК позже подтвердил, что отец ребёнка — именно Фатуллаев. Погибшая ждала девочку, рассказала журналистам прокурор отдела государственных обвинителей региональной прокуратуры Анжелика Егорова. Медикам не удалось спасти малышку, пишет «КП в Новосибирске».

По информации издания, Чернышёва родом из Омска. В Новосибирск перебралась не так давно, начала преуспевать на работе и наладила личную жизнь — познакомилась с Фатуллаевым, забеременела от него. Пара хотела создать семью. Но внезапно Рустам начал вести себя агрессивно — бить Наталью, сильно ревновать.

Женщина не стала терпеть такое отношение и четырежды жаловалась на обидчика правоохранительным органам, а потом спряталась у подруги. Но фигурант не дал ей прохода, обвинил в измене, в том, что она вынашивает чужого ребёнка, и угрожал убийством. Во время визита в полицию, Чернышёва встретила новосибирца по имени Сергей. Тот не смог пройти мимо избитой девушки и разрешил ей пожить в своей пустующей квартире.

В день гибели она вышла в магазин за продуктами, но почувствовала, что за ней кто-то наблюдает. Преследователем оказался Фатуллаев. Подкараулив жертву, подсудимый ударил невесту несколько раз ножом в спину и живот. Преступление попало в объектив камеры видеонаблюдения. Подозреваемый не попытался помочь пострадавшей. Его задержали на следующие сутки в Омске. Мужчина раскаялся в содеянном, но заявил, что хотел не убить Наталью, а только напугать. Экспертиза признала задержанного вменяемым, однако специалисты отметили одержимость человека, вспыльчивость и психическую неустойчивость.

Ранее NEWS.ru сообщал, что житель Забайкалья из ревности убил мужчину, узнав о его интимной переписке со своей супругой. Суд приговорил его к восьми с половиной годам колонии строгого режима. По данным оперативников, осуждённый догнал на своём автомобиле потерпевшего на трассе Чита — Ингода. Между ними вспыхнул конфликт, в ходе которого один нанёс другому ножевые ранения в грудь и левое плечо.