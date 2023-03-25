Живший на две семьи россиянин привез в больницу застреленную жену и скрылся Живший на две семьи житель Дагестана застрелил жену

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Житель Дагестана, живший на две семьи, в ходе конфликта застрелил свою супругу, передает РИА Новости со ссылкой на МВД республики. Мужчина 24 марта привез тело 37-летней жены с огнестрельными ранениями в больницу Новолакского района, оставил в приемном покое и вернулся домой. Полицейские вскоре задержали 37-летнего подозреваемого, изъяв у него пистолет Макарова.

Предварительно установлено, что он на протяжении двух лет живет на две семьи. На этой почве у него с покойной часто возникали конфликты. В ходе очередного скандала, переросшего в драку, разозлившись, мужчина выстрелил в жену. Получившую огнестрельное ранение супругу он доставил в больницу, но по пути женщина скончалась, — рассказали в республиканском МВД.

Дагестанский СК возбудил уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном обороте оружия. В ближайшее время решится вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее жительница Екатеринбурга убила двоих своих детей, после чего свела счеты с жизнью. По данным Ural Mash, семья была полной, но отец в момент трагедии находился на работе.

Также в Магаданской области мужчину приговорили к 18 годам колонии строгого режима за жестокое убийство 44-летнего знакомого и его 66-летней матери. Он напал на них с ножом, когда те уснули.