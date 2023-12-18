Жителям новых регионов могут разрешить голосовать по паспортам Украины «Известия»: в новых регионах хотят разрешить голосовать по паспортам Украины

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В новых регионах России — Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях — жителям могут разрешить голосовать на выборах президента в марте 2024 года по паспортам Украины, пишут «Известия». В местных избиркомах изданию пояснили, что списки документов, по которым можно голосовать, пока не утверждены, но планы включить в них украинский паспорт есть.

У нас пока еще такого постановления нет, но оно прорабатывается. Конечно, мы рассматриваем включение в этот перечень документов, удостоверяющих личность, выданных уполномоченным органом Украины до 30 сентября 2022 года, — сказала газете глава избиркома Херсонской области Марина Захарова.

Она пояснила, что еще не все жители региона успели получить российские паспорта. Кроме того, документы некоторых граждан могли быть уничтожены или утеряны в ходе постоянных обстрелов ВСУ.

В избиркоме ЛНР также рассказали о планах включить украинский паспорт в перечень документов для голосования. Председатель комиссии Марианна Скорнякова напомнила, что подобная практика уже имела место в Единый день голосования в сентябре.

8 декабря президент Владимир Путин объявил о своем выдвижении на новый срок. 16 декабря в «Зарядье» была официально образована группа избирателей в поддержку самовыдвижения Путина. Всего на собрании группы избирателей было зарегистрировано более 700 человек.