Жителя Улан-Удэ отправят в тюрьму за татуировки с нацистской символикой Жителя Улан-Удэ приговорили к семи годам лишения свободы за тату с нацистской символикой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Советском районе Улан-Удэ 30-летнему местному жителю вынесли приговор за повторное демонстрирование татуировок с нацистской символикой. Мужчина уже был подвергнут административному наказанию за схожее правонарушение. В совокупности с приговором за другое преступление подсудимого приговорили к семи годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, сообщает «МК в Бурятии» со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по региону.

Суд установил, что обвиняемый в марте 2023 года публично продемонстрировал две татуировки с нацистской символикой, хотя в 2022 году ему уже было объявлено предостережение по данному поводу.

Ему было объявлено предостережение с запретом показывать окружающим участки тела с указанными татуировками, — пояснили в ведомстве.

Рэпер Павел Ивлев, известный под псевдонимом Паша Техник, ранее вышел из спецприемника, где он провел 13 суток ареста за демонстрацию нацистской символики. Поводом для задержания стала одна из его татуировок, на которой изображена свастика. Артист пообещал в скором времени удалить все подобные тату. Рэпера арестовали 7 июля. Причиной стали публикации в блоге Техника, где были видны татуировки с запрещенной символикой.