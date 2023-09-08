Жителя Рязанской области отправят в тюрьму за убийство супруги

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жителя Сасова Рязанской области отправят в тюрьму за убийство супруги. Суд приговорил обвиняемого 1977 года рождения к 11,6 годам лишения свободы, сообщает «МК в Рязани» со ссылкой на пресс-службу регионального Следственного управления СКР.

Как уточняет издание, убийство было совершено 19 ноября 2022 года. Между супругами возник конфликт — женщина заявила, что планирует развестись и ограничить общение мужчины с сыном. Тогда обвиняемый нанес ей несколько ударов ножом. От полученных ранений пострадавшая скончалась на месте.

В Волгограде ранее задержали подозреваемого в убийстве 24-летней девушки, тело которой обнаружили в подвале многоэтажного дома. Задержанный рассказал, что задушил ее почти полгода назад, когда она заявила, что хочет с ним расстаться. По данным следствия, после убийства 31-летний мужчина завернул труп в одеяло, обмотал скотчем и ночью спустил в подвал.

До этого в Новосибирске 47-летний мужчина забил до смерти свою жену. По версии следствия, инцидент произошел 17 августа, когда супруги возвращались домой и поругались. Подозреваемый избил женщину на улице, от полученных травм пострадавшая скончалась. Тогда муж спрятал тело убитой в парке.