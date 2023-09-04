Россиянин почти полгода прятал труп убитой девушки в подвале многоэтажки Житель Волгограда задушил девушку и спрятал обернутый в одеяло труп в подвале

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Волгограде задержали подозреваемого в убийстве 24-летней девушки, тело которой обнаружили в подвале многоэтажного дома, сообщили в Telegram-канале Следственного комитета. Задержанный рассказал на допросе, что задушил подругу почти полгода назад, когда она заявила, что хочет с ним расстаться.

11 июля 2023 года в подвальном помещении одного из подъездов дома 7 по улице Лодыгина города Волгограда обнаружено тело девушки, которое было обернуто в одеяло. <...> Подозреваемый рассказал, что 24 апреля 2023 года между ним и его девушкой произошла ссора, в процессе которой она сообщила о своем намерении разорвать отношения. Не желая примириться с данным фактом, подозреваемый дождался, когда девушка уснула, после чего задушил ее, — говорится в сообщении.

По данным следствия, после убийства 31-летний мужчина завернул труп в одеяло, обмотал скотчем и ночью спустил в подвал. Позже при обыске у него дома обнаружили паспорт на имя убитой. Мужчина не стал отрицать, что документ принадлежит его бывшей сожительнице, но поначалу утверждал, что не знает, где владелица документа.

Сейчас предполагаемый убийца помещен в СИЗО.

Летом в Новой Москве в подвале частного дома нашли труп депутата из Югры Александра Колодича. На его теле обнаружили следы насильственной смерти. По подозрению в убийстве задержали рабочего, помогавшего ухаживать за приусадебным участком. В том же доме обнаружили и жену депутата, которую госпитализировали с ножевыми ранениями.