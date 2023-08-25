В Новосибирске мужчина до смерти забил жену и спрятал тело в парке

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Новосибирске 47-летний мужчина забил до смерти свою жену, сообщили «КП — Новосибирск» в региональном Следственном управлении СК России. По версии следствия, инцидент произошел 17 августа, когда супруги возвращались домой с работы и поругались. В результате мужчина стал избивать жену на улице. Дома женщина умерла, и муж спрятал тело в парке неподалеку.

Как рассказали изданию родственники погибшей, женщине было 46 лет. Она воспитала трех дочерей и недавно вышла замуж за новосибирца.

У них с мамой были постоянные ссоры, она выбегала из квартиры в крови. Он сильно ее бил, но узнали мы об этом только сейчас от соседей, — сообщила изданию дочь погибшей.

Издание пишет, что в последний раз женщину видели 17 августа вечером. Муж встретил ее после работы, и они вместе пошли домой. После этого она перестала выходить на связь. Дочь пропавшей написала заявление в полицию. Правоохранители провели допрос мужа, который заявил, что в последний раз видел ее утром 18 августа, перед уходом на работу.

По его словам, утром он ушел на работу, мама была дома. Потом она пришла к нему на стройку — он там работает — забрала деньги, паспорт и ушла. Зачем ей его паспорт понадобился? Он этого сам не мог объяснить. Это очень странная версия, — продолжила дочь женщины.

По ее словам, соседи пары рассказали, что в ночь на 18 августа слышали в квартире шум и крики.

Поиски пропавшей длились неделю. В результате пролить свет на эту историю помогли камеры видеонаблюдения, пишет издание. На одной из записей была видна сцена избиения. В полиции изучили видео и задержали супруга. На вторичном допросе он признался, что сильно избил жену по пути домой. В квартире женщина умерла, после чего он вынес ее тело на балкон и уехал.

Вернувшись через несколько дней с целью сокрытия следов преступления, злоумышленник вывез тело погибшей в парк неподалеку, — сообщили в СУ СК РФ по Новосибирской области.

Мужчина указал, где спрятал тело, признавшись, что вывез его на тележке, замотав в одеяла и тряпки. Кроме того, он похитил из сумки убитой деньги. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Ранее правоохранители задержали в Никольском Ленинградской области подозреваемого в жестоком убийстве мужчины. По версии следствия, вооруженный ножом злоумышленник набросился на жильца одного из домов на Школьной улице после спора из-за собаки.