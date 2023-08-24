В Никольском спор из-за собаки закончился жестоким убийством В Никольском задержан подозреваемый в убийстве мужчины после спора из-за собаки

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Правоохранители задержали в Никольском Ленинградской области подозреваемого в жестоком убийстве мужчины, сообщает Telegram-канал «78 Новости». Как утверждается, вооруженный ножом злоумышленник набросился на жильца одного из домов на Школьной улице после спора из-за собаки.

Погибшему были нанесены три удара ножом в руку и один в бок. Его тело без признаков жизни нашла мать. Прибывшая на место происшествия полиция быстро нашла подозреваемого в том же подъезде. Как выяснилось, задержанный уже отбывал тюремный срок за убийство женщины в 2014 году.

Ранее в Уральском федеральном университете подтвердили гибель аспиранта Франсуа Нджелассили. Он приехал в Россию из Центральной Африки. В вузе уточнили, что студент уже освоил программы бакалавриата и магистратуры, после чего поступил в аспирантуру на кафедру экономики и природопользования.

Как стало известно позднее, студента убил житель Екатеринбурга в результате бытового конфликта. Друг погибшего говорил, что нападавшие называли его негром и «хотели просто избавиться от него». В память об убитом в Екатеринбурге установили импровизированный мемориал, который затем разгромили неизвестные в камуфляже. Его снова привели в порядок.