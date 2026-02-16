Жительницу Петербурга будут судить за дебош во время проверки опеки

Жительница Санкт-Петербурга устроила дебош во время проверки опеки, сообщает Neva.Today со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города. Она напала с ножницами на представителей ведомства.

Сообщается, что женщина встретила сотрудников опеки, однако спустя время подошла к одной из работниц и приставила острие к ее груди, сопровождая свои действия угрозами. По версии ведомства, подозреваемая находилась в состоянии алкогольного опьянения. Возбуждено уголовное дело. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

