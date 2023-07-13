Жительница Самары сделала сумку из пивных крышек

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В Самаре художница Таня Коралинарт представила аксессуар, выполненный из проволоки и металлических крышек от пива «Жигулевское», сообщает местный лайфстайл-журнал «Сом». По ее словам, жители Самары «не могут позволить себе просто так выкинуть крышку от знаменитого напитка», поэтому она нашла ей дизайнерское применение.

У многих дома есть виниловые пластинки, винные пробки, открытки с путешествий или пакет с пакетами. Но моя страсть — это сумки. Так и пришла идея создать свою собственную. Ведь мы, самарцы, не можем позволить себе просто так выкинуть крышку от жигулевского пива, — представила оригинальный клатч девушка.

Ранее сообщалось, что в 2024 году Минпромторг может ввести запрет на производство пластиковых бутылок для напитков в нестандартных цветах. Причина кроется в трудностях, связанных с сортировкой и последующей переработкой такой тары. Авторы идеи отмечают, что использование цветного пластика для изготовления тары часто имеет маркетинговую цель, а не практичную. Кроме того, к 2030 году может быть запрещена тара с применением нерастворимых клеев и этикетки из ПВХ.