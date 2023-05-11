Жительница Рублевки убила своего 4-летнего ребенка Мать убила 4-летнего ребенка в квартире на Рублевском шоссе в Москве

Фото: Прокуратура Москвы

В Москве в одной из квартир на Рублевском шоссе было обнаружено тело ребенка 2018 года рождения с признаками насильственной смерти, сообщили в официальном Telegram-канале столичной прокуратуры. По предварительным данным, подозреваемой в нанесении телесных повреждений, приведших к гибели мальчика, является его мать. Женщина находится под арестом.

Сослан Хубулов, первый заместитель прокурора Западного административного округа, координирует действия правоохранительных органов на месте происшествия.

Прокуратура Москвы пристально следит за процессом установления всех обстоятельств и расследованием уголовного дела, которое было инициировано по пункту «в» части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ (убийство малолетнего).

В Ростове-на-Дону семейную пару ранее задержали по подозрению в убийстве дочери. Отец и мать пытались скрыть преступление, обратившись в полицию с заявлением о пропаже младенца. По месту жительства семьи следователями и полицейскими были обнаружены останки тела ребенка и другие доказательства, свидетельствующие о причастности пары к убийству.

Ранее в Амурске Хабаровского края отец избил и изрезал свою пятимесячную дочь, не дождавшись дома ее мать, которая ушла пропивать пособие к соседу. Мужчину арестовали на пять суток, в его организме были найдены наркотические вещества. Сейчас малышку передали бабушке, они находятся в больнице.