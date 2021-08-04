Жители Южной Осетии претендуют на российские пенсии

Дополнительные социальные гарантии могут получить жители Южной Осетии при получении российского гражданства в рамках нового соглашения с РФ о двойном гражданстве. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на президента Южной Осетии Анатолия Бибилова.

Это серьёзное для населения Южной Осетии решение проблемы приобретения гражданства РФ. Это связано и с обеспечением социальной защиты граждан РФ, это и возможности по получению пенсий российских, — сказал Бибилов.

По его словам, все юридические моменты, связанные с подписанием соглашения, власти скоро решат. После этого жители региона смогут получить российский паспорт по упрощёнке.

Также Бибилов отметил, что с момента признания республики Россиейв 2008 году работа по двойному гражданству велась постоянно. Власти Южной Осетии обсуждали вопрос с Владимиром Путиным и в 2018 году. Именно тогда соответствующие поручения получили МИД Российской Федерации и республики.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что индексации пенсий работающим пенсионерам не будет до 2025 года.