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Жители Ямала перед Олимпиадой перепели «We Will Rock You» на ненецком языке

14:27, 03 февраля 2022
Жители Ямала перед Олимпиадой перепели «We Will Rock You» на ненецком языке Фото: pixabay.com
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Музыкальные ансамбли «Сёетэй Ямал» и «Сыра’Сэв» из Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) сделали кавер на знаменитую песню рок-группы Queen «We Will Rock You» в поддержку российских спортсменов на Олимпиаде в Пекине. Эту акцию решили сопроводить хештегом #ROCyouagain, пишет «Ямал-Медиа».

Реализовать задумку помог коллектив АНО «Ямал-Медиа». Съёмки проходили на морозе и потребовали от всех участников собранности и стойкости — качеств, которые пригодятся нашим спортсменам в новом походе на Олимп. We Will RОСk You — это к победе! Россия, вперёд, — сообщает издание.

Ранее экс-боксёр Николай Валуев заявил, что спортсменам, которые представляют свою страну на международных соревнованиях, так же важно получать поддержку от государства, как и заботу от собственной матери. Он уточнил, что спортсмены, поднимающие флаг родной страны, по определению испытывают за неё гордость.

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