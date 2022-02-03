Жители Ямала перед Олимпиадой перепели «We Will Rock You» на ненецком языке

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В Оренбурге местный житель планировал воспользоваться интимными услугами девушки, но стал жертвой мошенника; в Удмуртии завершили расследование о рабстве, а в Тюмени сотрудники МЧС спасли шесть человек из пожара.

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий. Ставропольский край По сообщению newstracker.ru, Ставропольский край вошёл в десятку российских субъектов с самым высоким показателем смертности от коронавирусной инфекции. Первое место в...