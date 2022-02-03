Жители Ямала перед Олимпиадой перепели «We Will Rock You» на ненецком языке
Мартин Кучерас
Мартин Кучерас
14:27, 03 февраля 2022
Фото: pixabay.com
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Музыкальные ансамбли «Сёетэй Ямал» и «Сыра’Сэв» из Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) сделали кавер на знаменитую песню рок-группы Queen «We Will Rock You» в поддержку российских спортсменов на Олимпиаде в Пекине. Эту акцию решили сопроводить хештегом #ROCyouagain, пишет «Ямал-Медиа».
Реализовать задумку помог коллектив АНО «Ямал-Медиа». Съёмки проходили на морозе и потребовали от всех участников собранности и стойкости — качеств, которые пригодятся нашим спортсменам в новом походе на Олимп. We Will RОСk You — это к победе! Россия, вперёд, — сообщает издание.
Ранее экс-боксёр Николай Валуев заявил, что спортсменам, которые представляют свою страну на международных соревнованиях, так же важно получать поддержку от государства, как и заботу от собственной матери. Он уточнил, что спортсмены, поднимающие флаг родной страны, по определению испытывают за неё гордость.