Валуев сравнил поддержку спортсменов государством с заботой матери

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Спортсмены прибегают ко многим хитростям, чтобы вывести соперника из себя, иногда это личные моменты, иногда политика, рассказал NEWS.ru телеведущий Дмитрий Губерниев, комментируя инцидент во время матча НХЛ между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Бостон Брюинз» . Хоккеист первой команды — россиянин Артемий Панарин — бросил перчатку в игрока «медведей» канадца Брэда Маршанда. Последний, судя по всему, нелестно высказался о РФ и её президенте Владимире Путине.

Журналист также напомнил о конфликте французского футболиста Зинедина Зидана с итальянским коллегой по цеху Марко Матерацци в финале ЧМ-2006. Матерацци тогда оскорбил сестру и жену Зидана, за что получил удар...