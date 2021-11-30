Валуев сравнил поддержку спортсменов государством с заботой матери
Мартин Кучерас
Мартин Кучерас
14:40, 30 ноября 2021
Николай ВалуевФото: ickvaluev/instagram.com
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Спортсменам, которые представляют свою страну на международных соревнованиях, так же важно получать поддержку от государства, как и заботу от собственной матери, заявил первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по туризму и развитию туристической инфраструктуры, экс-боксер Николай Валуев. Он уточнил, что спортсмены, поднимающие флаг родной страны, по определению испытывают за неё гордость, пишет «ПолитЭксперт».
Это примерно так же важно, как ребенку чувствовать любовь матери. Спортсмены, защищая честь своей страны на ведущих соревнованиях, где поднимают её флаг, по замыслу испытывают гордость за свою родину. Значит, видимо, они нуждаются в её поддержке. Не возникает сомнений, что такая поддержка нужна любому человеку, — подчеркнул Валуев.
Ранее Николай Валуев раскритиковал идею отмены лимита на легионеров в российском футболе. Он считает, что это навредит отечественным игрокам.